Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizde asgari ücret 2200 TL olacak

01 Nisan 2019

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk değerlendirmesinin ardından Ankara'da 2. kez açıklamada bulundu.

Partililere hitap eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İstanbul teşkilatı 48 saat yerlerinden ayrılmasınlar, oraya da bahar gelecek. Manşur Yavaş'a oy vermeyenler de sevinecekler. Çünkü Ankara kazandı.

Adana'yı aldık, Mersin'i aldık. Zafer demokrasinin, halkın zaferidir. 2200 lira asgari ücret sözümüz vardı. Kazandığımız belediyelerde çalışanlar da 2200 lira alacaklar."

Kılıçdaroğlu'nun ilk konuşmasından satır başları şöyleydi:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu aradım, başsağlığı diledim.

İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Başbakanlık yapmış birinin yangından mal kaçırır gibi konuşmasını yakıştıramıyorum.

Kimse sandıklardan ayrılmasın, 48 saat gitmeyeceksiniz. Ankara'ya bahar geldiği gibi İstanbul'a da bahar gelecek göreceksiniz.

Bu zafer değildir, zafer düşmana karşıdır. Bu 81 milyonun başarısıdır. Ankara'yı, Antalya'yı, Mersin'i kazandık. Kazanan Türkiye.

Seçim sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye asıl gündemine, ekonomiye dönecektir. En büyük endişemiz IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Ekonomik krizin aşılması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.

Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir ve Uşak'ta da arkadaşlarıma sesleniyorum, görev yerlerinizden ayrılmayın, İYİ Parti'nin kazanması için elinizden geleni yapın."

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