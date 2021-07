Kılıçdaroğlu: Beytülmala uzanan her eli kıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri var. Türkiye’nin bu kadar derdi varken, olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem Türkiye’ye ihanettir. Şöyle bir algıyı oluşturmak istiyorlar; ‘Zaten rezil bir yönetim var, oyu kime verelim, CHP’ye, CHP de onlar gibi..’. Hayır efendim CHP onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum." dedi.

"Evet ‘adalet’ istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Ülke akıllı, liyakatle, akılla, yönetiliyor." diyen Kılıçdaroğlu, "Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweet’i paylaştı diye, dokunulmazlığı kaldırıldı, apar topar gözaltına alındı, karakola götürüldü. AYM, oy birliği ile karar aldı. ‘Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi güvenliği hakkı ihlal edilmiştir, serbest bırakın.’ Anayasa’nın 153. maddesi, ‘Anayasa kararları yasama, yürütme ve yargı organları ve idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ diyor ama hala içeride. Bu mudur adalet?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunlara değindi:

"İçişleri Bakanı Cumhuriyet Gazetesi aleyhine bir milyonluk dava açıyor, ‘beni eleştiriyor’ diye. Hala rüşvet alan adamı saklıyorsun. Rüşvet alan birini koruyorsan onun bir parçasısın. Aynı şekilde Bahçeli de onun bir parçası. Her ay on bin dolar alan siyasetçiden bahsettin. Kim bu adam? Bu bir mihenk taşıdır. Kim on bin dolar, her ay rüşvet alıyor, açıklayın. Yapmıyorlar. Neden? Ortaklar.

Ordu’da BBP Kadın Kolları Başkanı. Ters kelepçe takıyorlar. Önce inanamadım. Aradım başkan ile konuştum. Böyle bir rezaleti Türkiye hiç yaşamadı. Gergerlioğlu için, BBP Kadın Kolları Başkanı için, AK Parti’nin medya patronu için adalet istiyoruz. Bu ne demektir? Türkiye’yi en iyi adaletle biz yönetiriz anlamına geliyor. Adaletten ödün verilemez.

Bir insan bir göreve atandıktan sonra, hapishanesi haline getirilir mi? Melih Bulu, sanki onun özel hapishanesi. Öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar istemiyor. Beyefendi içeride ‘özgürüm’ ben diyor. Böyle bir akademisyen olabilir mi? Adaleti, insan haklarını savunacak, bir kişinin talimatıyla hareket ediyor. O aklını kiraya vermiş insanlardır.

"Tasarruf Genelgesi'ne kimse uymuyor"

Tasarruf Genelgesi çıktı. AK Parti 2003 yılından beri tam 6 kez çıkardı. 6 kez çıkması ne demektir? Kimse uymuyor? Niçin uyulmuyor? Yukarıya bakıyor, ‘yukarıdaki uymadığına göre ben niye uyacağım...’ Tasarruf Genelgesi’ni göstereyim. Yeni Tasarruf Genelgesi bu (Okluk’taki Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayını göstererek). Yeni bir saray. Genelge çıkarıyor, ‘ben hariç, ben uymayacağım’ diyor. Vatandaş niye uysun, sen örnek olmuyorsun. Lüks hayat, şatafat var, lağım patlamış hala israfa devam ediyor. İsraf haram, israf günah. Eğer israf haramsa sen de günah işliyorsun.

"Türkiye, enflasyon sarmalı içine girdi"

Öyle bir düzen inşa ettiler ki. TL değer kaybediyor. Ne yerliler ne milliler. TL değerini sürekli kaybediyorsa, ortada sorun var. Yerliden yemek, milliden mal götürmek anlıyorlar. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç diyordu’ değil mi, büyük adam? O zaman faizi sıfır yap. Niye yapmıyorsun? Söylediğinin yanlış olduğunu o da öğrenmeye başladı. İşsizlik 10 milyonu buldu. Yoksuzluk artıyor. Yolsuzlukları artık herkes biliyor. Fiyatlar da artıyor. En ağır vergi enflasyon vergisi. Türkiye, enflasyon sarmalı içine girdi. Şimdi bırakın fiyatları düşürmeyi, bütün fiyatlar arttı. Kışın ne olacak? Adam kendine yazlık saray yapıyor, millet açlıktan ölmüş umurunda değil. Haramilerin iktidarı var, beraber değiştireceğiz. 19 yıldır ülkeyi önetiyorlar, tablo bu. ‘128 milyar doları ne yaptınız’ diye sorduk. Açlığı yoksulluğu tamamen bitirecek para, kime satıldı belli değil. 251 şehidimiz var, paralarına çöktüler, ‘15 Temmuz’ diye ortada geziyorlar, ağrıma giden o. Tekel’i sattılar, fabrikaları, kağıt fabrikalarını, barajları, arazileri, kupon arazileri, bankaları sattılar. Hayırsız bir evladın babadan kalma mirasını nasıl gözlemliyorsak aynısı. Cumhuriyetin bütün mirasını sattılar. ‘Para yok’ diyorlar.

"Kimse, iktidarı eleştirdi diye hapse atılmayacak"

Her gün 58 milyon dolar ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım, beraber kurtaracağım. ‘Faize karşıyız’ diyorlar, faizcilerin ağalığını yapıyorlar. Kimse beni, ailemi ve çocuklarımı mal varlığım dolayısıyla tehdit etmeyi cesaret dahi edemeyecek. Herkes bilecek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti namuslu yönetiliyor. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda kimse, iktidarı eleştirdi diye hapse atılmayacak, tutuklanmayacak, gözaltına alınmayacak. Onun bütün tweet’lerini ben okuyacağım ve ders çıkaracağım. Noter istiyorsanız noterde vereceğim bu sözü. Devlette liyakati egemen alacağız, üç beş maaş, beslemeler tamamına son vereceğiz. Haramzade düzenine son vereceğiz. Devlet ihalelerinin tamamı şeffaf olacak. Beyefendi ‘Facebook’ta yayınlasın’ diyor. Sen yayınla. 'Beşli Çeteciler' korkabilir, korksunlar. Devlete kimse kazık atamaz. İşini doğru yapıyorsa, başımın üstünde yeri var. 83 milyonun hakkını hukukunu savunmak benim görevimdir. Birinci görevimiz nedir? Vatandaştan toplanan paraların üretime harcanmasıdır. Önce işsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. İsraf haramdır dedik. İktidar olduğumuzda o sarayı üniversiteye vereceğim, bilim yuvası olacak. Karanlık ilişkilerin tamamına son vereceğim. ‘Bir dönem haramiler oturuyor, beslemeler vardı, şimdi aydınlık var’ diyecekler. O uçan, yazlık, kışlık saraylar tamamen bitireceğim. Çocuklar yatağa aç giriyor, beyefendinin keyfine bak.

Emekli olduktan sonra bir derneğin başkanı oldum. ‘Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği.’ Bunun başkanlığını yaptım, raporlar yazdım, ciddi yolsuzluk raporlar yazdım. O verginin dönmesi lazım. Bunu yapacağız. Beytülmala uzanan her eli kıracağım. Kim kul hakkı yiyorsa, hesabını soracağım. Burnundan fitil fitil getireceğim. TBMM itibarını sağlayacağız. Siyasi Ahlak Kanunu gelecek. Milletvekili milletin vekili olacak. Milletvekilliği zenginleşme aracı değil. En önemlisi, bu uyuşturucu baronlarını bu ülkeden söküp atacağız. Kendileri için özel alanlar yarattılar. Pudra şekerleri diyorlar. Nasıl sınıf atladıklarını görüyoruz. Bunu değiştireceğiz. Uyuşturucu baronlarını bu ülkeden temizleyeceğiz.”

Tank palet fabrikası

Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikasında Altay tankı üretimi konusunda bazı iddialarda bulunarak, bu konuda hazırlanan, "Kim yalancı, kim hain?" başlıklı videoyu partililere izletti.

Tank paleti fabrikasının "Katar'a peşkeş çekildiğini" ileri süren Kılıçdaroğlu, "Bu, temel bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti'ne tank yaptırmamak için yapılan bir girişimdir. Bunun bir numaralı aktörü Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkinci aktörü de Devlet Bahçeli'dir. Hayatımda Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verecek bu kadar büyük bir olaya ilk kez tanık oluyorum." diye konuştu.

"Devleti yönetenlerin, devletin tank üretmemesi için özel çaba harcadığını" savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"'Sen tank üretmeyeceksin, ihale yapmayacaksın ama göstermelik, milleti kandırmak için ihale yapıyorsan, bu işle hiç ilgisi olmayan bir adama ver, oyalasın seni.' diyor. Ağrıma giden ne? Milli Savunma Bakanı'nın bütün bu olayların tanığı olması ve sesini çıkarmaması. Bu nedenle bizim iktidara ihtiyacımız var. Bizim iktidara mecburiyetimiz var. Şanlı ordumuza bu fabrikayı alacağız ve teslim edeceğiz. Erdoğan'a sesleniyorum; yürekli biriysen, namuslu biriysen, kim yalan söylüyor, kim yalan söylemiyor, senin istediğin televizyona çıkalım, tank paleti tartışalım. Çıkar mı? Çıkamaz.

Türkiye Cumhuriyeti'ne tank ürettirmemek vatana ihanet demektir. Aselsan, Roketsan, Makine ve Kimya ile görüşüyorsun; 'Orada obüsler yapılmıyordu. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor.' Hani, kendisi söylüyor 'Fırtına obüsleri burada yapılıyor.' diye. Kendi kendini yalanlıyor. Hayatımda böyle bir adam görmedim. Kendi ülkesine bu kadar büyük bir ihanet içinde olan ikinci bir kişi görmedim. Biliyorum yine tazminat davası açacak. Sen tazminat davası açacağına karşıma çık karşıma, sana göstereyim." (ANKA-AA)