Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli

19 Mart 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla yapılan video konferanslı toplantıya katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 39 ilçe başkanı ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının son bölümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, virüs salgınıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, halkı paniğe sevk edecek eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Türk Tabipler Birliği ile görüşmeleri yaptık. Dünya Sağlık Örgütü yöneticileriyle görüşmeleri yaptık. Onlardan da bilgiler aldık. Halkı paniğe sevk etmeden gelişmeleri takip etmelisiniz. Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli. Arkadaşlarımız da gittikleri yerlerde, kaldıkları ortamda bu önerileri bir şekliyle hem dillendirecekler hem de bu önerilere uyulması gerektiğini söyleyecekler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısındaki açıklamalarına da değinen Kılıçdaoğlu, ekonomide alınması gereken önlemlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaftancıoğlu ise Kılıçdaroğlu'na İstanbul'daki parti örgütlerinin ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bütün ilçelerde kriz eylem planlarını hazırladıklarını belirten Kaftancıoğlu, kaygıya mahal vermeden yapılması gerekenler hususundaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaftancıoğlu, tüm ilçe örgütlerinin bütün önlemlerini alarak bu süreci İstanbul'da olabilecek en az hasarla atlatabilme adına üzerinde düşeni yapacağını ifade ederek, şunları aktardı:

"En önemli sorumluluğumuz kendimizi korumak için önce birbirimizi korumak. Kendimizi koruduktan sonra çevremizi ve toplumu koruma yönündeki sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bizler öncelikle sosyal mesafelerimizi koruyarak risk altında, 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlarımıza ulaşacağız. Kampanyamızın adı da 'Komşunu Koronadan Koru' olacak. Bununla toplumdaki virüsle mücadele bilincini arttıracağız ve riskli bireylerin evde kalmalarını sağlayacak şartları dayanışma ile hayata geçireceğiz."