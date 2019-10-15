Kılıçdaroğlu: Biz neden onların iç işlerine karışıyoruz

15 Ekim 2019

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları:

*Terörün bir amacı yoktur, insanları yıldırmak düzeni bozmak için yapılan bir olaydır terör. Biz hep beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşayalım istiyoruz. Uluslararası terörde de bedel ödedik.

* Terörün bir iç boyutu bir de uluslararası tarafı vardır. Eğer uluslararası ilişkiler gerçekten terörün önlenmesi konusunda mücadele verilirse terörü hep birlikte sonlandırabiliriz. Dış politikanın çok iyi yapılması ve sürdürülmesi gerekir.

* Türkiye’de izlenen dış politikanın yanlış olduğunu söylemiştim. Biz ‘Yurtta barış dünyada barış’ı savunan bir zihniyetteyiz. Devletlerin çıkarı akılcı politikalar üzerinedir. Duygusallıktan uzak akılcı politikalar. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız.

"Dış politika dost kazanan bir hale getirilmeli"

* Aynı yanlışı tekrar edemeyiz. Dış politika ülkeler arasında derin yarılmalara yol açabilir. Bugünkü dış politika düşman kazanan bir politikadır. Bunun 180 derece değişerek dost kazanan bir hale getirilmesi gerekir. Biz neden onların iç işlerine katılıyoruz.

* Maceracı bir dış politikadan uzak durmak gerekir. Macerayı odak noktası seçen bir dış politikanın Türkiye’yi nerelere soktuğunu örnekleriyle görebiliriz. 3 milyon 600 bir Suriyeli Türkiye’de. 40 milyon TL harcadık onlar için. Ben başka bir hükümetin toprak bütünlüğüne saygı göstermezsem düşman kazanırım. Bugün neredeyse dünyanın tümünü düşman kazandık.

* Orta Doğu egemen güçlerin at koşturdukları bir alandır. Dolduruşa gelip egemen güçlerin ateşi tutan maşası olmayın. Onların çıkarlarına hizmet etmeyin.

"Türkiye'yi Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır"



* Eyy Trump diye celallendiler Trump bir ayağa kalktı. Emret Trump dediler götürüp Papaz’ı teslim ettiler. Kimin itibar kaybı, yutamayacağın lokmayı ağzına almayacaksın. Trump şimdi ağzına geleni söylüyor bizimki şaka yapıyor diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni Trump kadar aşağılayan bir lider çıkmamıştır. Bunlardan bir tek kelime söz çıkmamıştır.

* Gazi Mustafa Kemal, “zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir” diyor. Türkiye’yi bu noktaya kimler getirdi? Yazık değil mi annelere, yazık değil mi çocuklara.

* Dış politikanın milli olması lazım dedik. Ülkenin çıkarları esas alınır dış politikada. Kahraman ordumuz Suriye’deyken bütün anneler çocuklarının sağ salım dönmesini isterler. Hepsinin sağ salim dönmesini isterler. Orada görev yapan şehit düşen gazi olan, hayatlarını bizim için harcayan herkese şükran borçluyuz. Ama hala buradan acaba partimize nasıl çıkar sağlarız çabası içindeler.

"Onların orada ne işi var"

* Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapılıyor, bu toplantıya Mustafa Şentop, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı… Elbette olabilir. TBMM Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da katılıyor. Senin ne işin var orada? Numan Kurtulmuş, Hayatı Yazıcı, Mahir Ünal, Ömer Çelik… Sizin ne işiniz var orada? İşte bu parti devletidir. Yaptığı işin yanlış olduğunu onlar da biliyor Cumhurbaşkanlığı sitesine koyuyorlar ama isimlerini yazmıyorlar.

* Çok ciddi suçlamaları var Trump’ın, olası savaş suçlarına zemin hazırlanıyor diyor. Bölgedeki IŞİD teröristlerinin sorumluluğundan Türkiye sorumlu olacaktır diyor. Tehdit edilen Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yöneticiler sesiz kalıyorsa bir sorun var demek.

* İşsizlik raporları açıklandı. 1 milyon 65 bin kişi daha bu ay işsiz kaldı. Saray’da işsizlik var mı? Saray’dakilerin asla haberi yok. Önümüzde seçimler var. 22 milyon 500 in kişi Türkiye’de açlık sınırının altında yaşıyor. Onlar köşeyi döndü, 1100 odalı saraylarda yaşıyorlar, senin pozisyonun hiç değişmedi. O zaman yeter diyeceksin gidin artık diyeceksin.