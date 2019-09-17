Kılıçdaroğlu: Borçları yönetemiyorlar artık

17 Eylül 2019

Denizli'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacaklarını söyledi.

Kavgadan uzak bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Alın terine değer vereceğiz. Biz sadece Babadağ'da değil tüm Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye hizmetlerinde parti ayrımı yapılmaması gerektiğine işaret etti.

"Orta Doğu'yu barış havzasına döndüreceğiz"

"Hangi kavgadan kim karlı çıkmıştır" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sözüm söz bütün Orta Doğu'yu barış havzasına döndüreceğiz. Orta Doğu'da yaşayanların tamamı akrabalarımız. Niye kavga ediyoruz ve silah gönderiyoruz? Niçin insanlar birbirini öldürüyor? Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir. Bütün bu bölgeye ekonomik olarak en büyük yatırımları yapabilecek potansiyele sahip olan ülkedir. Bölgeyi ekonomik olarak denetleyebilecek gücümüz var. Yani bölgeyi barış havzasına dönüştürebiliriz."

Atatürk'ün, "Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda 170 milyar dolar faiz ödediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi, ne kurdular? Borçlanma Genel Müdürlüğü. Niçin? Borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da bereket versin Resmi Gazete'de yayınladılar da orada gördük. Mecburen yayınlıyorlar. Hepimiz düşüneceğiz. Bu memleket hepimizin. Mücadeleyi beraber verdik. Yeniden Kuvayi Milliye ruhuyla ayağa kalkmak zorundayız. Sağı, solu demeden hepsini yeniden kucaklamak zorundayız. Kuvayi Milliye ruhuyla memleketimize sahip çıkacağız."

Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye tarafından yaptırılan tekstil çarşısı ve butik otelin açılışını yaptı, sosyal tesislerin temeline harç bıraktı.

Kaynak: AA