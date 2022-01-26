Kılıçdaroğlu: Bu akşam önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...” ifadelerini kullandı.