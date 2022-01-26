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Kılıçdaroğlu: Bu akşam önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bu akşam önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...” ifadelerini kullandı.

 

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