Kılıçdaroğlu: Bu akşam önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım, bu akşam önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim.” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022
Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...” ifadelerini kullandı.