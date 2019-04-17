Kılıçdaroğlu: Bu, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır

17 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla ilgili, "Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum" dedi.

Mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, onların geleceği için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Bu başarı bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, resmen İBB Başkanı