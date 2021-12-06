Kılıçdaroğlu: Bu bütçe kumpas bütçesidir

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satışları şöyle:

✔ Bu bütçe kumpas bütçesidir

✔ Enflasyon gerçekten yüzde 21'se vallahi siyaseti bırakırım. Ekmeğe gelen zam bile bundan daha fazla.

✔ Sayıştay raporları değiştiriliyorsa yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Sayıştay'a müdahale eden kim? Beni üzen nokta nedir:

TBMM’ye seçimle gelen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, bir kişi gelecek bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Göndermiş memurlarını buraya, siz bütçeyi anlatın. Pembe bir tablo, çünkü öyle bir talimat almışlar. Yangında bile “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık” diye cümleyi kuruyorlar. Yangın için talimat mı beklenir Allah aşkına.

✔ Milletvekillerinin sorduğu 7 bin 300 soruya bakanlar cevap vermedi. Eğer bakan, milletvekilin sorularına cevap vermiyor ise meclis sıradan bir kurumdur.

✔ Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Kapanmışlar saraya, her şey çok güzel. Bir maaş alan var 3 maaş alan var. Dışardan daha pahalıya buğday getiriyorsun kendi çiftçine ödemiyorsun.

✔ Dolar 5.20 kuruş arttı. Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon arttı. Toplayacağımızdan çok fazla. Bu Londra'daki tefecilere dolar baronuna gidecek. Bunların yatacak yeri yok.