Kılıçdaroğlu: Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanlarıyla değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili vatandaşlar, herkes çok hassas, farkındayım ama hepimiz sakin olmak zorundayız. Bu işin sorumluları ile hesaplaşacağız, kurbanları ile değil. Yarın halledeceğimiz bir mesele için bugün sizi provoke etmelerine izin vermeyin. Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız." notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Suriye’de başımıza gelen var, şimdi Afganistan var. Daha gelecekler, 1 milyondan daha fazla gelecekler. 2 bin 400 km yolu aşıp Türkiye’ye gelecekler. Oturup İran’la konuşmuyor. ‘Ya arkadaş sen bunu niye gönderiyorsun’ demiyor. Geri İran’a iade edebilir uluslararası sözleşmeye göre, onu da iade etmiyor. Türkiye’nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir, büyük iç çatışmalar olabilir. Hepimiz sakin olmalıyız, hepimiz. Karıştırmak isteyebilirler Türkiye’yi, sakin olmalıyız. Bunları, demokratik yollarla göndermek zorundayız. Sandığa gideceğiz ve bunları göndereceğiz. Sonra Türkiye’ye huzuru getireceğiz, bunu yapmak zorundayız."