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Kılıçdaroğlu: Bu nasıl bir laftır Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de CBS Televizyonu'na verdiği röportajda sarf ettiği "ABD, Türkiye gibi değil, ABD çok güçlü bir ülke" sözleri eleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temaslarının son gününde ABD medyasına verdiği röportajda Türkiye için kullandığı, "ABD, Türkiye gibi değil, ABD çok güçlü bir ülke" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda “Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke.” demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan!

Ama aldın ödülünü, Biden G20'de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!" ifadelerini kullandı. 

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