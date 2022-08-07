  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu: Bu sınava girmeyin
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Bu sınava girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."

Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu Haberleri

Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV vaadi
Bu konularda ilginizi çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu