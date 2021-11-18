Kılıçdaroğlu: 'Bu sistemle ilgili Meclis'e gelen her şeye hayır derim'

Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de yayınlanan programda, kendisinin başlattığı helalleşme tartışmasıyla ilgili, "Siyaset çok kutuplaştı, yan yana geldiğimizde birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma geliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sen önce benim başörtülü bacılarımla helalleş" diyen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, "İlk başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Benim CHP'ye mesafeli olan kesimlerle yaptığım toplantıların sonunda pek çok kişi 'helalleşmemiz lazım' diye güzel temennilerde bulundular. Ben bunu kamuoyuna açık toplantılarda da dillendirdim. Birbirimizi anlamamız gerektiğini, oturup konuşmamız gerektiğini ifade ettim. Kavram biraz benden çok, benim dışımda CHP'ye mesafeli olan kesimlerin dillendirdikleri kavramdı. Güzel bir kavram aslında. Barış, sevgi, hoşgörüye çağrı yapan bir kavram."

Helalleşme çağrısının parti içinde de rahatsızlık yaratttığına ilişkin bir soruya ise Kılıçdaroğlu, "Parti tabanında bir sorun yok. Ben ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla görüşüyorum. Eleştiri geldiği anda benim il başkanım bunu çok rahat söyler, milletvekili arkadaşlarımız da rahatlıkla söyler." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, 50+1 tartışmalarına ise 'ekonominin gündemden düşürülmesi' olarak gördüğünü ve sıcak bakmadığını belirterek, "Şu an yaşadığımız 50+1 sorunu değil, sistem sorunu. Bu sistemle ilgili Meclis'e gelen her şeye hayır derim' yanıtını verdi.