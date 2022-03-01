Kılıçdaroğlu: Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale konusunda, "600 milletvekiline saygı duyuyorsanız. eğer siz TBMM'ye saygı duyuyorsanız, eğer siz milli iradeye saygı duyuyorsanız, bu olay TBMM'de görüşüldüğünde yürütme organından birisi gelir TBMM'ye bilgi verirdi. Bilgi verilmedi arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur. Böylesine olağanüstü bir olayla karşılaştığımızda devletin toplaması gereken ilk kurul Milli Güvenlik Kurulu'dur." dedi.

"Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan hiçbir ülke görmedim." diyen CHP lideri, "KDV'yi baştan sıfırla dedik, yüzde 8 yaptı. KDV'yi sıfırla kardeşim. En azından bahara kadar, yani yaza kadar. Haziran ayına kadar sıfırla KDV'yi. O zammı hiç değilse bir parça daha indir. Eğer bunu yaparsa protestomu indireceğim, kaldıracağım ortadan. Onu da bilmesini isterim." şeklinde konuştu.

TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Yüzde 11 mi büyümüşüz? Esnaf mı büyüdü, çiftçi mi büyüdü, emekli mi büyüdü?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün 6 liderin bir araya gelerek 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için attıkları imzalarla ilgili şunları kaydetti: "Dün 6 genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır. Tarihte önemli yerini alacaktır."

"Halkın iktidarında göreceksiniz, millet ittifakı çalışacak." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede demokrasiyi göreceksiniz, sevgiyi göreceksiniz, hoşgörüyü göreceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştirdiğinizde kapınızı sabahın köründe polis gelip basmayacak, kapınızı kırmayacak. Bunu da göreceksiniz." ifadelerini kullandı.