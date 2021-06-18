Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı ve şunları söyledi:

"Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeliyi, Balkanları, gelecek planlarını, vatanımızı konuştuk. Sonra Deniz'i öldürdüler.

İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. kahvaltı ederken Deniz'i öldürdüler. Katlettiler kızımızı.

Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum.

Biliyorum ki azınlıkta olsanız da hala vatansever olanlarınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları. Ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor.

Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor biliyorum.

Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum... pic.twitter.com/MU4WZ0OIlA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021

Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor.

Soruşturma açmaz iseniz daha çok provakasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Deniz'lerin canlarına kastedilecek.



Unutmayın dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız var. Onların dümenine siz de ister istemez su taşımış olacaksınız.



İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Deniz'in katillerine kadar da götürecek."