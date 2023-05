Kılıçdaroğlu: Buğdayı bile dışarıdan getiriyorlar, her şey Türkiye'de üretilecek

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Yoksulluğu afişe etmeyeceğiz. Biz bitireceğiz yoksulluğu. Göreceksiniz bu topraklara baharı getireceğiz. Diğerleri nasıl yaşıyorsa yoksul aileler de aynı şekilde huzur içinde yaşayacak. Köylerde çalışan kadınlar var onlara da sözüm var. Onların da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Böylece köy hareketlenecek köyde çalışmak cazip hale gelecek. Köylerde sadece öğretmen sadece imam değil, ziraat teknisyeni ve veteriner de olacak.

- Burada bölgeyi ayağı kaldırmak zorundayız. Hızlı trenden söz ediliyor. Seçim öncesi geliyorlar söz veriyorlar sonra unutuyorlar. Bay Kemal unutmaz. Biz Orta Anadolu'yu demir yollarıyla güneydeki limanlara Mersin'deki limana bağlayacağız. Herkesin kazandığı bir modeli inşa edeceğiz. Sizin için çalışacağız beşli çeteler için değil.

- Ücret dengesizliği var kamuda biliyorum. Devlette bir yapı var doktor mühendis mimar benzer maaşlar alırdı eskiden. Onlar için de adaleti sağlayacağız.

- 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Afganlar da var onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız.

- Bizi kavga ettiriyorlar ama biz kavgaya girmeyeceğiz. Ben doğruların arkasından gideceğim. Çok kamplaşma var 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Çünkü beraber olursak güçlü oluruz adaleti getirirsek mutlu oluruz. Adaletin gelmesinin sonuçlarından birisi de gelir dağılımının hakla bölüşülmesidir. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyeneler bir beşli çetelerdir bir de uyuşturucu baronlarıdır.

"Beşli çetelere para var ama emekliye yok"

- Kul hakkı yiyenler benden çekiniyorlar ya gelirse diyorlar. Bu milletin alın terinin karşılığını aldın götürdün çaldın ama ben alacağım ve size vereceğim. Sizin hakkınızdır o. En az asgari ücret kadar emekliye bayram ikramiyesi verilmesi gerekir. Benim sözüm söz 15 bin lirayı emekliye bayram ikramiyesi olarak vereceğim. Bağırıyorlar hemen parayı nereden bulacaksın diye. Beşli çetelere para var ama emekliye yok.

- Dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Buğdayı bile dışarıdan getiriyorlar. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince daha güzel olacak. Her hafta her gün her saat hesap yapmayacaksınız. Kılıçdaroğlu bunları nasıl yapacak diyorlar. 27 buçuk yıl bu işleri yaptım. Acaba Bay Kemal ile ilgili bir şey bulabilir miyiz diyorlar. Ben kul hakkı yedirmedim ve yedirmeyeceğim. Onlar diyebiliyor mu? Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi. Devlet akılla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Bunu çözeceğiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. "