Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." ifadelerini kullandı.

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

Kılıçdaroğlu, elektrik zamları geri alınana kadar faturayı ödemeyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Selvi Kılıçdaroğlu'dan açıklama

Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11.00 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil.”