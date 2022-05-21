Kılıçdaroğlu: Bunların tek amacı, korku iklimi yaratmak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 'Milletin Sesi' mitingi için partililer Maltepe Miting Alanı'nda toplandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği miting Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

21 Mayıs’ta Bursa'da yapılması planlanan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararının ardından İstanbul'a alınmıştı.

Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kürsüye ilk önce CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları, yüksek disiplin kurulu üyeleri, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları, büyükşehir belediye başkanları çıktı. Ardından da Kaftancıoğlu kürsüye davet edildi. Kaftancıoğlu'nun anons edilmesiyle birlikte alkışlarla kürsüye çıktı.

“Bunların tek amacı, korku iklimi yaratmak"

Mitingte konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor! 5 yıl önce ilk adımı attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, tarlalarında, fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız. Az kaldı.

* Bunların tek amacı var, korku iklimi yaratmak ve bu iklimden nemalanmak. Ülke elden gidiyor birlikte mücadele etmek zorundayız.