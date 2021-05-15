Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerde çalışmış ve emekli olmuş vatandaşlarla video konferans toplantısında bir araya geldi.

Emeklilerin genç yaşta çalışıp üretip, alın teri döktüğünü, vergisini ve sosyal güvenlik primlerini ödediğini, zamanı gelince de emekli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, emeklilerin el aleme muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminde büyük açıklar olduğunun, bu konuda reform yapılacağının ve reformla emeklilerin çok daha iyi bir yaşam standardı elde edeceğinin söylendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 2008'de yapılan reform Meclis'e geldiğinde "Bu emeklileri perişan edecek." dediklerini ve toplantıya katılmadıklarını hatırlattı.

'Daha sonra emekli olanlar daha önce emekli olanlardan az emekli aylığı aldı'

Kılıçdaroğlu, "Çünkü gerçekten de daha sonra emekli olanlar daha önce emekli olanlara göre her ay en az biner lira daha az aylık aldılar. Sizden önce emekli olanlar size göre bin lira daha fazla aylık alıyorlar. Bu tablo sizin de bizim de kaldıracağımız, sosyal devletin hak ettiği bir tablo değil." dedi.

Sosyal devletin emeklinin, fakirin fukaranın yanında duran devlet anlamına geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Emeklilere iki maaş ikramiyeyi boşuna söylemedim. Emekliye iki maaş ikramiye bu toplumun emekliye olan borcudur aslında. Yani 83 milyon kişi birlikte bu güzel ülkede yaşıyoruz, 10 milyon üstünde emeklimiz var ve hepimiz eğer bugün daha iyi bir yaşam standardı yakaladıysak bu emekliler yüzünden yakaladık. O emeklilere en azından iki bayram birer maaş ikramiye verilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

'Bin lira ikramiyenin en az 1500 lira olması lazım'

Emeklilere birer maaş ikramiye verilmesini istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Meydanlarda bunu dile getirdik ama vere vere işte '1500 lira emekli maaşı veriyoruz' dediler. Kanuna da 1500 lira yazdılar ki kimse artırmasın. Sonunda biz bunun üzerinde de ısrarla durduk, dedik ki 'Emekliye aylık bin lira ikramiye veriyorsunuz bari bunu o tarihten bu zamana kadar, enflasyonu da dikkate aldığımız zaman, bin lira ikramiyenin en az 1500 lira olması lazım' diye ifade ettik. Onu da getirdiler 100 lira verdiler. Biz 1500 lira beklerken 1100 lira emekli aylığı verdiler. Bu emekliyle dalga geçmek, emeklinin aklıyla oynamak, alay etmek gibi bir şey. Bunlar çarşıya çıkmadıkları, pazara çıkmadıkları, alışverişe çıkmadıkları için hayatı bilmiyorlar. Çünkü oturdukları saraylarda bir sorun yok. Her türlü imkan var. Her türlü yiyecek, giyecek var. Bir elleri yağda bir elleri balda. Emeklinin nasıl yaşadığını da bilmiyorlar. Bilmedikleri için herhalde diyorlar 1000 lirayı 1100 lira yaparsak bunlar rahat geçinebilir diye düşünüyorlar. Hayat öyle değil."

Kılıçdaroğlu, "Benim bütün emekli kardeşlerimden bir isteğim var. Çok parçalı bir yapınız var, çok fazla dernek var. Dolayısıyla her bir dernek çok farklı tellerden açıklamalar yapıyor. Bir araya gelmeniz lazım. Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım ve hep beraber emeklilerin haklarını savunmaları lazım. Şimdi iktidara yakın olan emekliler de var, onlar hiç şikayet etmiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Herkesin asgari bir geçim standardının olması gerekiyor"

Görüşmede, bir emeklinin 1700 lira emekli aylığı aldığını, 1600 lira kira ödediğini ifade ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, emeklilerin üniversiteyi bitiren, askerlik yapıp gelen işsiz çocukları olduğunu, emekli anne ve babanın eline baktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye bunu hak ediyor mu? 21. yüzyılın Türkiye'si bunu hak ediyor mu? Saraydan bu tablo görülmüyor. Bu tablo, meydanda, sahada, sokakta, caddede olan kişiler tarafından görülüyor. Biz görüyoruz bu tabloyu. Bu tablo bizim kaldıracağımız bir tablo değil. Bu tablo Türkiye'ye onur kazandıracak bir tablo değil." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, herkesin asgari bir geçim standardının olması ve bu konuda mücadele etmek gerektiğini kaydetti.

Dul ve yetim aylıklarının çok daha düşük olduğunu, oradaki insani dramın çok daha derin olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin geldiği nokta maalesef bu. Emekliye gelince 'para yok diyorlar' ama beşli çeteye gelince dolarlar, milyar dolarlar akıyor. Orada hiçbir şey yok, hiçbir sınırlama yok. Her türlü imkan sağlanıyor." dedi.

Emekli aylığı olanların aldıkları her şey için vergi ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yurt dışında milyarları olanlar Türkiye'ye getirdiklerinde beş kuruş vergi vermiyorlar. Bu kadar adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. O nedenle bütün emeklilerin beraber olması lazım." ifadesini kullandı.

"Sorunlarınızın ne olduğunu bilmiyorlar"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) emeklilerin temsilcisi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumundaki temsilciniz haklarınızı yeteri kadar savunuyor mu? Sendikalar, emeklilerin haklarını, çalışan emeklerin haklarını yeteri kadar savunuyorlar mı? Tek başına ben savunacağım. Tek başına her şeyi ben mi yapacağım? Bütün bu yükü benim sırtıma mı yıkacaksınız? Beraber, birlikte olmamız lazım. Onlar da sizin hakkınızı savunacak ben de sizin hakkınızı savunacağım. Birlikte savunacağız. Birlikte olursak çok daha kararlı bir tutum sergilemiş olacağız."

Enflasyon oranında aylıklara zam yapılmadığını savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar enflasyonun kaç olduğunu bilmiyorlar ki. Şunu isteyin, 'Domatesteki artış neyse bizim aylıklarımıza da o kadar zam yapın.' Patates, geçen yıl ne kadardı bu yıl ne kadar? 'Patatese ne kadar zam geldiyse benim de o kadar zamma ihtiyacım var.' Deyin ki emekli olarak ben de tüketiyorum? Zeytinyağı mı margarin mi veya domates mi biber mi kuru fasulye mi mercimek mi... 'Bunlara ne kadar zam geldiyse benim maaşıma da o kadar zam yapın.' Başka bir şey istemeyin. Bunlara gelen zam en az yüzde 30 yüzde 40 yüzde 50. Size gelince yüzde 3-4. Nasıl oluyor bu? Sizin tükettiğinizi siz biliyorsunuz. Doğal gaza, elektriğe, suya ne kadar zam geliyorsa sizin aylıklarınıza da o kadar zam gelsin. Bunların hiçbirisini sarayda oturanlar ödemiyorlar ne elektrik parası ne doğal gaz parası ne su parası ne yiyecek parası. Bunları hiç ödemiyorlar, ne de kira, dolmuş, otobüs parası ödemiyorlar. 13 tane uçakları var, uçak parası da ödemiyorlar."

Emeklilere verdiği sözü yineleyen Kılıçdaroğlu, "Ama size sözüm söz, bu memlekete kesinlikle huzuru getireceğim. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunları yapacağız yapmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde ülkeye hizmet etmemiş oluruz." değerlendirmesi yaptı.