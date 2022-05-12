Kılıçdaroğlu: Canan'ın arkasında koca bir halk var

Canan Kaftancıoğlu kararı ardından partisinin tüm milletvekillerini acil olarak İstanbul il başkanlığına çağıran Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız.

Erdoğan bir göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyi gideceğini bu zulmün son bulacağını huzur ve sukunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza olacağız.

Yönetenleri yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun?

Bütün acımasızlıkların senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var.

Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir.

21 Mayıs'taki mitingin adresi Bursa değil, İstanbul'dur."