Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama: Genel merkeze gidilecek

CHP’de mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun yoğun görüşmeler yaptığını belirtirken, parti içinde herhangi bir gerilim oluşturacak adımların atılmayacağını söyledi.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları, milletvekilleri ve parti teşkilatlarıyla temaslarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri ve çok sayıda il-ilçe yöneticisiyle hem yüz yüze hem telefonla yoğun görüşmeler devam ediyor” dedi.

“Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı”

Kılıçdaroğlu’nun siyasi adımlarında da vurgu yapan Sönmez, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklayan bir siyaseti 13 yıl boyunca sürdürdü” ifadelerini kullandı.

"İktidar yürüyüşü" vurgusu!

Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla hareket edeceğini belirten Sönmez, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmesi gerektiğini düşünüyor. Açıklamalarında da sürekli iktidar yürüyüşüne vurgu yaptı” diye konuştu.

“MYK görevlendirmesi yapılmadı”

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialara da yanıt veren Sönmez, parti içinde yeni görevlendirmeler yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sönmez, “MYK’da görevlendirme yapıldığı yönünde yazılıp çiziliyor ama böyle bir şey şu anda yok. Ne parti meclisi içerisinden böyle bir liste söz konusu ne de buna dair resmi bir çalışma var” dedi.

“Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek”

Gazetecilerin “CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidilecek?” sorusunu da yanıtlayan Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gideceğini ancak sürecin sakin şekilde yürütüleceğini belirtti.

Sönmez, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki genel merkeze gidecektir. Bundan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte görevin başladığını söyleyen Sönmez, “Sayın Genel Başkan’ın görevi bugünkü tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren görev başlamıştır” dedi.

“Gerginliğin tarafı olmayacak”

Sürecin tansiyon yükseltilmeden yürütüleceğini söyleyen Sönmez, “Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarına başlayacağını kaydeden Sönmez, “En kısa sürede, en uygun zamanda fiilen de genel merkez binasında görevine başlayarak çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Özgür Özel sorusuna yanıt

Sönmez, Özgür Özel ile görüşme iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun siyasette diyaloga kapalı bir isim olmadığını söyleyen Sönmez, “Altılı masayı kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması gibi bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Parti içinde ayrışma yaratılmaması gerektiğini vurgulayan Sönmez, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde ‘Özgür Özel’e yakın’, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’na uzak’ diye bir tarif olamaz. Şu an itibarıyla CHP’nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.