Kılıçdaroğlu: Ceplerimiz işsiz vatandaşlarımızın talepleriyle doluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karşıyaka ilçesinde düzenlenen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Temel Atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, gelecek seçimlerde Türkiye'nin kaderini gençlerin belirleyeceğini vurguladı. Türkiye'ye barışı, huzuru, geleceği gençlerin getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Umudumuz gençler, güvencemiz gençlerdir. Her zaman, her ortamda ve her yerde gençler başımızın tacıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin pek çok sorunu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İşçinin, emekçinin, esnafın sorunu var, hal esnafının sorunu var, apartman görevlisinin, taşeron işçisinin sorunu var. Hemen hemen Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Ama bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi Cumhuriyet Halk Partisinindir, yani bizimdir, yani bu ülkenin hepimizin mutlu olacağı şekilde şekillendirecek olan parti yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Bundan emin olmanızı istiyorum. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, Türkiye coğrafyasında yaşayan herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve herkesin sorununu çözeceğiz. Artık bu ülkede herkesin yüzü gülmeli, herkes evine akşam huzur içinde dönebilmeli. Bunu yapacağız."

CHP'li belediye başkanlarının performansı

CHP'li belediye başkanlarının seçim öncesi söz verdiği gibi "martın sonunu bahar" yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ikinci büyük adımı da yerel yönetimlerin performansla atacaklarını ifade etti. "İkinci büyük adımı da dostlarımızla beraber atacağız." diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu güzel ülkeye cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Bu güzel ülkeye kadın erkek arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini getireceğiz, kadına şiddete son verdireceğiz. Herkesin özgürce yaşamasını sağlayacağız. Birinci adımı belediyelerimiz atıyorlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkan adaylarının seçimden önce "yardımları keseceği, halkı mağdur edeceği, hizmet vermeyeceği" yönünde eleştirildiğini aktararak göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının tüm Türkiye coğrafyasında baskılara rağmen başarılarıyla "tarih yazdığını" söyledi.

Kentlerde yaşamanın zorluğu

Kentlerde yaşamanın kendine özgü sorunları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kentlerde yaşayanların yeşil alan görmek istediğini, mahalle kültüründen kopmamayı arzu ettiğini, kentsel dönüşüm sırasında da bu taleplerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümün o bölgede yaşayanları memnun edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunu belediye başkanlarımız yapıyor. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, okullar, kreşler göreceksiniz. Kentte yaşamanın bütün olanaklarından vatandaşlarımız yararlanmış olacak. Sadece burada değil, birçok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor ama burada bir şey görmeyeceksiniz kentsel dönüşümünden daire sahibi olacak kişilerin başka yerlere sürüldüğünü görmeyecekseniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Kentsel dönüşümde güveni ve güvenceyi sağlayacak belediyeyi göreceksiniz. Vatandaş ve müteahhit karşı karşıya gelmeyecek. Ana sorumlu büyükşehir belediyesi olacak. İnsanlar evlerini davul zurnayla evlerini yıkacak, güzelliklerle yeni evlerine taşınacaklar. Bu da bizim yaptığımız kentsel dönüşümdür, anlayıştır. Bu kentsel dönüşüm içinde beton ormanları olmayacak."

CHP'nin insan odaklı bir parti olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kentleri engelliler için de yaşanabilir hale getirmek için hizmet verdiğine işaret etti.

Ekonomi paketi eleştirisi

Kemal Kılıçdaroğlu, güncel siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"2023'te seçim olacak diyorlar, daha erken olacak diyorlar. Ne zamana olursa olsun, önümüze sandık geldiğinde bütün bu hizmetleri Türkiye'nin her yerindeki her vatandaşa götürmek için sizden destek isteyeceğiz. Demokrasiyi, huzuru, bereketi getireceğiz. Her yerde bereket, her evde huzur olacak. Ekonomi paketi açıkladılar malum. 'İşsizliği çözeceğiz' diye tek cümle yok. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Ceplerimiz bir yere gittiğimiz zaman işsiz vatandaşlarımızın talepleriyle doluyor. Üniversiteyi bitirmiş elektrik elektronik mezunu bir vatandaş beni halde yakaladı. İşsiz olduğunu, halde çalıştığını söyledi. Hak ediyor mu bunu, hak etmiyor. Onun zor durumda olduğu bu tablo, onun kusuru değil. Binbir fedakarlıkla ailesi onu okutmuş. Peki niye işsiz? Birileri 3-4-5 maaş alırken neden bir kişi işsiz? İşsiz olması sadece onun sorunu değil, sadece onu değil, ailesini de üzüyor. Bütün bu tabloları biliyoruz. Bize güveneceksiniz. Güvenin bize, biz değiştireceğiz. Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'ye huzuru, bereketi getireceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Hiçbir kadın pazar artıklarından evime yiyecek bulabilir miyim diye düşünmeyecek, herkesin asgari geçim güvencesi olacak."

Kılıçdaroğlu, sosyal demokrat bir parti olarak halk için çalışmayı sürdüreceklerine dikkati çekti.

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak Türkiye'de örnek bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa edeceklerini belirten Soyer, "Proje kapsamında bu alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırmış olacağız." bilgisini verdi.

Tören öncesinde yıkım alanında incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, törenin sonunda da temel atma işlemine iştirak etti.

'Kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm konusunda öncelikle "Yaşadığımız kentten memnun muyuz?" sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Kentlerin beton ormanına dönüştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizler gerçekten üzülüyoruz. Deprem kuşağı var, yapılan binaların büyük kısmı depreme dayanıklı değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm kavramını "beton ormanına" değil "yaşanabilir kentlere" dönüşüm olarak hayata geçirdiğini dile getirdi. Her kentin kendi rantını yarattığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Rantsız kent olmaz. Rantı yaratan temel unsur da planlamadır. Yol yaparsınız binanın değeri artar, park yaparsınız binanın değeri artar. Dolayısıyla bir planlama kentte rantı ortaya çıkarır. Soru şu, 'Rantı kimin için kullanacağız, rantı bir avuç kişi için mi, yoksa o kentte yaşayan insanlar için mi kullanacağız?' Biz kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan rantın halk için kullanılmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu çerçeveye dönük. Kuşkusuz kentte başka canlılar da yaşıyor. Onların da o kentlerinde olma hakkı var, ağaçların, kuşların... En çok da bu İzmir'e yakışıyor. Dolayısıyla yaşanabilir kentsel dönüşüm öngörülürken doğayla barışık kent olmasına hepimizin özen göstermesi gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşüm sırasında dikkate alınması gereken bir diğer konunun da "engelliler için yaşam" olduğunu vurguladı.

Bölgede yaşayanlarla uzlaşma ve halkın iradesini beyan etmesinin de dönüşümün diğer önemli noktaları olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "İnsanları kentin dışına sürmemek gerekiyor. İstanbul'da bunun çok örneklerini gördük. Rantın çok yüksek olduğu yerde insanlar kentin varoşlarına sürüldü ve oraya farklı insanlar getirildi, ranttan onlar yararlandılar. Dolayısıyla eğer rant varsa orada yaşayanlara o hakkı teslim etmek gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümde vatandaş ve müteahhidin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek CHP'li belediyelerin uyguladığı kentsel dönüşüm modellerinde vatandaşların en çok güvendiği kamu kuruluşu olan belediyeyle muhatap olduğunu vurguladı.

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası oluşturuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası" oluşturulduğunu dile getirdi. Yürüttükleri çalışmalarda teorinin yanında uygulamaya dönük somut faaliyetlerde bulunduklarını belirten Akın, "Konunun uzmanı akademisyenlerin, meslek odalarının görüşlerini almakla birlikte doğrudan uygulayıcıların yaşadığı sorunları da eğilmekte, iktidarımızda kentsel dönüşümün yaşanabilir olması için alternatif politikalar hazırlamaktayız." dedi.

Dünyadaki başarılı kentsel dönüşüm örneklerini ele alıp mevzuatın aksayan yönlerini değerlendirdiklerine işaret eden Akın, çalıştayda uygulayıcıların, meslek odalarının görüşlerini alarak sonuç bildirgesi açıklayacaklarını ifade etti. CHP olarak kentsel dönüşümü afet riskine karşı ciddi bir hazırlık niteliğinde olarak gördüklerine vurgu yapan Akın, yerinde ve toplum yararına dönüşüm konusunun olmaz olmaz ilkelerinden olduğunu belirtti. İktidarın kentsel dönüşüm uygulamalarını eleştiren Akın, "Bizim modelimiz yaşanabilir kentsel dönüşüm olarak anılacak." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim depreminde İzmir'deki yapı stokunun büyük bir kısmının dönüştürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Bu durumun Türkiye'nin pek çok büyükşehri için de geçerliği olduğuna değinen Soyer, "Dolayısıyla kentsel dönüşümün sadece gecekondu, ruhsatsız ve kaçak yapıların olduğu bölgelerde yapılması kanaatini değiştirmemiz gerekiyor. 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 sonrasında ruhsat alan veya riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için kolaylık sağlayan bir düzenlemeyi, 1 Mart'taki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantımızda, oy birliğiyle geçirdik. Türkiye'ye örnek olacak bu usul ve esaslar sayesinde, depremde evleri hasar gören yurttaşlar, yeni yapacakları konutlarda hak kaybı yaşamayacak." şeklinde konuştu.

İki oturumun gerçekleşeceği çalıştayda açılış konuşmalarının ardından Teoride ve Uygulamada Kentsel Dönüşümü paneline geçildi. İkinci oturumda da Kentsel Dönüşüme Meslek Odalarının Bakışı isimli panelin düzenleneceği öğrenildi.