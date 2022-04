Kılıçdaroğlu: Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

“Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir. Derin yoksullukla ilgili önemli araştırmalar yapan Hacer Foggo ve sürekli sahada olan kadın arkadaşlarımıza, Et ve Süt Kurumu ziyaretimde bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim.”

Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt vermediğini belirttiği ESK'yı ziyaret etmek istemiş ancak kurumun binasına alınmamıştı.