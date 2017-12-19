Kılıçdaroğlu: Çok güzel bir adayımız olacak

19 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceklerine ilişkin soruyu yanıtladı.

CHP Lideri, "Çok güzel bir adayımız olacak. Biz diğer partiler gibi değiliz otururuz tartışırız ondan sonra bir karar veririz. Birden fazla isim var" diye konuştu.

Erken seçim iddiaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı? Biz hazırız seçim sırasında neleri söyleyeceğimiz hazır" dedi.

"Belediye başkanlarının üzerinde baskı var"

Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması hakkında ise, "Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. Hiçbir zaman inceleme yaptılar diye özel bir eleştiri getirmedik. Olabilir dosyaları isterler soru sorarlar cevap verilir. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamında belediye başkanımız hakkında takipsizlik kararı verilmiş verilmese zaten bir şey demeyiz. Beraat ettiği konu yeniden soruşturuluyor. Danıştay da soruşturulmasına gerek yoktur kararı veriyor. Battal Bey bana dosyayı teslim etti. Mahkeme kararı var nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş. Siz Man Adası'nı tartışmadan uzak tutmak için böyle bir olaya başvuruyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu neden bundan uzak tutacaklar? Belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Amaçları bu. İnadına bütün belediye başkanlarımız kendi belde halkına her türlü hizmeti vereceklerdir. Yolsuzluk varsa bize söylesinler, biz gideriz üstüne" ifadelerini kullandı.

"Onun baskısı bize vız gelir"

"CHP'li belediyelerde hiçbir şey yok verilmeyecek hesapları mı var?" diyen CHP Lideri, "Hepsinin hesabı veriliyor. Ayıp olan şu Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, doğrudan doğruya yargıya ve bürokrasiye talimat vererek onları kendi özel intikamını alması için aracı kılması yani devleti şantaj baskı unsuru olarak kullanıyor asıl acı olan bu. Kendisi acz içinde. O makamda oturan zat acziyetini baskı kurarak gidermeye çalışıyor. Onun baskısı bize vız gelir" şeklinde konuştu.

Seçim stratejisi hakkında bilgi verdi

CHP'nin 2019 seçim stratejisi hakkında bilgilendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Seçmene demokrasiyi savunun diyeceğiz. Yargı bağımsız değil. Üniversiteler özerk değil. Türkiye hala Olağanüstü Hal ile yönetiliyor. Niçin? Parlamento büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Seçimle gelen milletvekili hapse atıldı. Milletvekilleri hapiste. Milletvekilleri yargılanabilir ama siz insanları alıyorsunuz hapse atıyorsunuz. Bu ülkenin insanı fakirleşti. Çiftçi fakirleşti işçi öyle memur öyle. Özellikle bu Man Adası'na gidip oralarda para transferi yapanlar bu ülkeye ihanet içerisindedirler" dedi.

"Başbakan'ın da işine gelmiyor onun da çocukları bu işin içinde. Bir tane belge göstereyim SGK'nın terörden mağdur olan birisne bağladığı aylık 221 lira 40 kuruş. 221 lira ile kim nasıl geçinecek? Suriyelilere 30 milyar dolar harcamışlar nereye harcamışlar" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir belge daha göstereceğim altında yardım olarak dağıtıldığı düşünülen miktar yazıyor. Dağıttıysanız dağıtmışsınızdır. Miktar 11 milyar. 11 katrilyon. Devlet gayriciddi. Konuştukça batıyorlar. Benden de korkuyorlar çekiniyorlar üstüme geliyorlar niye konuşuyor diye. Soruma yanıt vermiyorsun. Düşünür mü devlet yardım yapmışsan yapmışsın yapmamışsan yapmamışsın. Binali Yıldırım'ın Meclis'te yaptığı konuşma Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir yakınını o adadaki şirket yok dedi. Beni kandırdılar diyecek. Saray seni de kandırır yanıltır."

"İstanbul'u da Ankara'yı da alacağız göreceksiniz"

CHP Genel Başakanı "Belediye başkanı adayı kriteriniz nedir?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bir her kuruşun hesabını vatandaşa verecek iki kazandığı andan itibaren partili değil belde halkına hizmet eden kişi haline dönüşecek. Herkese eşit hizmet götürecek. İlke olarak milletvekillerinin kendi görevlerini yapmalarını isteriz. Yerel seçimde aday için halkın nabzı tutulur. İstanbul'u da Ankara'yı da alacağız göreceksiniz. Kent kültürünü öyle bir yerleştireceğiz ki bizim belediye başkanlarımızın olduğu yerler suç oranının en az olduğu yerlerdir."

MASAK'ı, emniyeti ve SPK'yı göreve çağırdı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabalarına yönelik yurt dışına para transferi iddiasıyla ilgili belgeler için şunları söyledi:

"Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz? Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır. Şirketin adını bana söylemek zorundadır. Kime sattınız bu şirketi? Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra SWIFT kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var. Bir açıklama yapıldı Erdoğan'ın yakın akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yoktur dediler. Bakın Ziya İlgen'e ait şirket darbeyi öğrendiği enişteye ait. MASAK'ı, emniyet istihbaratını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyoruz."