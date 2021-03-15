  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Takip Et

Kılıçdaroğlu, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı fotoğrafı paylaşarak, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde COVID-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

 