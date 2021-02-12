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Kılıçdaroğlu, COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu COVID-19 aşısı oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, aşı olduğu fotoğrafı paylaştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde COVID-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 