Kılıçdaroğlu, COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, aşı olduğu fotoğrafı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde COVID-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.