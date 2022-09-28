Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti.

‘Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmeleri 2 Ekim’de başlayacak. Bu toplantıda ev sahipliğini CHP yapacağı için Kılıçdaroğlu diğer 5 siyasi parti genel başkanını ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında; “6'lı masa toplantısı öncesinde Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile güncel konular hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik.