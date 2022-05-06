Kılıçdaroğlu: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yaşamlarını ‘Tam Bağımsız Türkiye’ mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum.” dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1968 gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı, idam edilişlerinin 50. yılında, yayınladığı mesajla andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“Yaşamlarını ‘Tam Bağımsız Türkiye’ mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı ve hasretle anıyorum.”