Kılıçdaroğlu: Devlet, hukuk içinde çalışmazsa organize suç örgütüne dönüşebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Dedim ki her muhtara bir yardımcı personel vereceğiz. Kıyamet koptu, ‘Muhtarlara da özel kalem müdürü verilir mi?’ diye. Neden verilmesin, bölgeyi, halkı temsil ediyor. Muhtarın geldiği seçim, milletvekili seçiminden daha ahlaki, daha adil. Siz bir parti ile seçime girmiyorsunuz, kendi adınızla, mahallenin güveniyle seçiliyorsunuz. Pek çok yerde belediye başkanlarımız muhtarlara yardımcı personel veriyor. Aslolan bağımsız birinin orada olmasıdır. Belediye başkanı eleman verirse onu eleştiremez. Bağımsız bir kişinin kamu görevlisi olarak muhtarın yardımcısı olması lazım." dedi.

"Her şeyden önce demokrasiye ihtiyaç var"

"Ülkede her şeyden önce demokrasiye ihtiyaç var." diyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmadığı hiçbir ülke büyümemiştir. Nerede demokrasi varsa orada büyüme olmuştur. Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Farklı düşündü diye hapse atarsanız, Türkiye’yi büyütemezsiniz. Sanayici ‘önümü göremiyorum’ diyor. Bu ortamın olması kaygı duyması, demokrasinin olmaması. Türkiye’nin üretmesi lazım. 19 yıl önce saman, et, nohut, canlı hayvan mı ithal ederdik? Şimdi her şeyi ithal ediyoruz.

Bir parti, devlet olmaz. Bir parti, vatandaşın oyu ile belli bir süre devleti yönetir. Liyakatlı insanları yok ederseniz devlet devlet olmaktan çıkar. Devlet, hukuk içinde çalışmazsa organize suç örgütüne dönüşebilir. En fazla beş yıl içinde Türkiye’nin çözülemeyecek bir sorunu yoktur. En fazla 6 ay içinde Türkiye’de herkes rahat bir nefes alabilir. Yeni bir açılıma, yeni güzel bir Türkiye’ye birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Egemen güçlerin gölgesinde değil bayrağımızın gölgesinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı olarak özeleştiri yapıyorum. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık.

"Fakir çocuğunu görmezden geliyorlar"

Garibanların çocukları işsiz. Ensesi kalın olanın zaten işi gücü var, dört beş yerden maaş alıyor, adamını bulmuş. Fakir çocuğunu görmezden geliyorlar. 10 milyon işsizimiz var. Aynı nüfus ve toprak büyüklüğüne sahip Almanya, dışarıdan işçi transfer ediyor. Bir insan fakir olabilir. Bir insanın fakir olmasının derdini taşıyacak olan siyasetçidir. Neden sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanındaki devlet demektir. Elinde sopa olan değil, herkesi kucaklayandır devlet. Biz böyle bir devleti savunmak istiyoruz. Fakirin onuruyla oynamaya kimin hakkı var? Onun yoksulluğunu teşhir etmek doğru mudur? Ankara’da yeni bir uygulama yaptık. Herkese ‘Başkent Kart’ verilecek. Pos makinası fakirin kartını çektiği zaman ona düşük fiyat gelecek. Kimse bilmeyecek onun fakir olduğunu.

"Siyaset cebi doldurma değil, vatandaşın sorununu çözmedir"

Kimlik üzerinden siyaset bütün demokrasilerde yasaktır. Bizde yasak ama yapılıyor. İnanç siyasetin konusu değildir. Herkesin inancını benim başımın üstüne. Kimliği, inancı dolayısıyla bir kişi ötekileştirilirse ona karşı çıkacağız. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı, bunları düzeltmeye çalışıyorum. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık. Siyaset cebi doldurma değil, vatandaşın sorununu çözmedir. Siyaset yapacak insanların halka hesap vermesi lazım. Vatandaş vergisini öder hükümet o vergiyi harcar, hükümet bunun hesabını verir."