Kılıçdaroğlu, DSP ve TDP'yi ziyaret edecek
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret edecek.
Haber Merkezi
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Demokratik Sol Parti (TDP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek..
Kılıçdaroğlu ilk olarak Mustafa Sarıgül ile görüşecek. Bugün saat 12.00'deki görüşme TDP Genel Merkezi'nde olacak.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te, Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.