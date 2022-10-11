Kılıçdaroğlu: Dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz

Önceki gün ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, son olarak ekonomist Darem Acemoğlu ile görüştü.

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz.

ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz. pic.twitter.com/ODaBUllqgZ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 11, 2022

Uzun ve çok verimli bir günün ardından Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız ile birlikte Türkiye'yi konuştuk. Ülkemizin dünyaya kazandırdığı değerler onlar. Hepsine teşekkür ediyorum."