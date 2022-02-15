Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi ayağa kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi:

"Türkiye bir dert küpüne dönmüş vaziyette, herkesin derdi var, beşli çete hariç. Onların derdi de CHP iktidar olursa başımıza ne gelir... Herkes, Türkiye'nin dertlerini konuşuyor. Bütün vatandaşlarıma açıkça ifade etmek isterim. Sakın unutmayın Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu sorunun çözümünde marka olan parti CHP'dir.

"Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor"

Gazeteci arkadaşların da dertleri var. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu geldi. Bizim sesimizi geniş kitlelere ulaştıran medyadır. Gazeteci doğruları yazmak, onurunu korumak zorundadır. Bize bir rapor sundular. Döviz kuru arttı, enflasyon yükseldi.

Gazeteler devlet desteği talep ediyor. Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor. 2018'den beri atanması gereken 12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Bir anlamda Basın İlan Kurumu medya üzerinde baskı kuruyor. Gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Onurlu gazetecilere her zaman yürekten alkışlıyorum onlara bizim minnet borcumuz vardır.

Gazetecilerin de bir meslek yasası olması gerektiğini söylüyorlar. Mafyaya bulaşanlar da kendilerini gazeteci olarak satıyorlar. Devletten kaynak alıp, kaynaktan beslenenler maalesef kendilerini gazeteci olarak tanımlıyorlar. Havuz medyasını bilirsiniz. İktidarı ne kadar alkışlarsanız cebiniz o kadar dolar. Onlar da kendilerini gazeteci olarak satıyorlar, hiçbirisi gazeteci değil. Gazeteci kalemini satmayan kişidir.

Medya özgürlüğünde büyük sınırlamalar var. Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Basın kartı alamıyoruz diyorlar. Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar. Gerçek gazetecilere basın kartı verilmiyor diyorlar. Basın kartı verilmezse ne oluyor? 'Yıpranma' hakkından yararlanmıyorlar. Birçok organizasyon akredite olamıyor. Güvenlik güçlerine basın kartını gösteremiyor. Gri pasaport alamıyor... Eğer özgürlük istiyorsanız, özgürce yazmak istiyorsanız, haberleriniz sansür edilmesin diye bekliyorsanız ittifakı yakından izleyeceksiniz, destekleyeceksiniz demiyorum. Millet İttifakı'nı yakından izleyeceksiniz.

Isparta'daki elektrik kesintisi

Isparta'da günlerce elektrik verilmedi. İnsanlar perişan oldu. İlk günden ve ilk saatlerden itibaren iki genel başkan yardımcımız Isparta'daydı. Genç, çalışkan il başkanımız bütün gezilere öncülük etti. Dört gün sonra bakan oraya gitti. 'Helalleşmek' için gitti. Sorunu çözmek, ilgilenmek için değil. Senin görevin ne arkadaş? Günlerce bir kente elektrik verilmiyorsa bunun bir sorumlusunun olması lazım. Gerçi Yeliz dediğimiz arkadaş bunun sorumlusunu buldu. 'CHP'dir' dedi. Aklı oynatmışlar bunlar. Ne olursa olsun CHP'yi kötülüyorlar.

Ispartalı vatandaşlarıma seslenmek isterim. Konutlarda 48 saatten fazla, otel, AVM gibi yerlerde ise 24 saatten fazla kesinti olursa onlara tazminat ödenmesi lazım. Arkadaşlarıma söyledim, bütün vatandaşların tazminat alma hakları var. Bu haklarını kullansınlar. Baroya müracaat etsinler, her biriniz tazminatınızı alırsınız.

'Olağanüstü kar yağdı. O nedenle biz bunu ödemeyiz' diyebilirler. Hayır efendim İstanbul'da da yağdı. Tazminat ödendi. Demek ki Isparta'da da ödenebilir. Kimse mücbir sebebin arkasına sığınmasın.

Ramazan Nazlı donarak öldü. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acılı aile evinden alınıp kaymakamlığa getiriliyor. Aileye açıklama yaptırılıyorlar. 'Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir' diye. Sonra Adli Tıp raporu çıktı 'donmaya bağlı kalp krizi' raporu verdi. O kaymakama sormak isterim hangi yüzle o aileye o açıklamayı yaptırdın? Bir ailenin geleceği ile nasıl böyle oynarsınız?

Fatura polemiği

Türkiye zaten bir ateş topuna dönmüş vaziyette. Yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği var. Zamlar yağmur gibi yağıyor. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bu Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, savrulduğunu gösteriyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız? Akıl alacak şey değil.

Bir video yayınladım. Bizzat Erdoğan'ın imzasıyla 31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilinceye kadar ben gelecek hiçbir faturamı ödemeyeceğim dedim. Ödeyemeyeceğim demiyorum, ödemeyeceğim diyorum. Hemen bir troll ordusu ve AK Parti'nin belli kişileri çıktıları biz devlete başkaldırı yapıyormuşuz. Mahir Ünal böyle diyor. 'Elektrik zamlarını devlet yapmadı' diyor. Çok önemli bir saptama, Yeliz'in benzeri bir saptama. Beşli çeteye karşı çıkmıyor mesela. Zamları siz yapıyorsunuz. Vatandaşı siz inletiyorsunuz. Suçlanan kişi kim? Kılıçdaroğlu.

Niçin ödemeyeceğim dedim. Özgür Özel Bey beni aradı. "Siz 'ödemeyeceğim' dediniz bunu hepimiz mi yapacağız" dedi. 'Siz ödeyin' dedim. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. Ödemeyeceğim zaten. Elektrik faturasını ödemeyen vatandaşın sesini çıkartacağı bir alan bırakmadılar.

Hemen dediler 'Elektriği derhal kesin, Kılıçdaroğlu donsun' dediler. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse mücadele ederim.

"Çok güzel kandiller gelmiş"

Bahçeli de bugün konuşmuş 'Kandil gönderin' demiş. Çok güzel kandiller gelmiş, teşekkür ederim. Onları partinin müzesine koyacağım. Elektrik zamlarını Devlet Bahçeli'nin kandilleri diye. Şahsıma seslenmek isterim 1100 odalı sarayda Bahçeli'ye bir yer ver, orada otursun.

"Fakirden alıp, zengine verdi"

Bunlar bir ara dolar yükselince düşürmemiz lazım dediler. Merkez Bankası'nı devre dışı bırakalım, 128 milyarı Hazine satsın dolar yükselmez dediler. Kime, kaça sattılar bilmiyoruz. 128 milyar doları sattılar dolar düşmedi, değeri düşen para Türk lirası oldu.

Merkez Bankası Politika Faizini indirsin, bütün faizler düşer. Düşünce enflasyon düşmüş olur dediler. Harika bir görüş herhalde Erdoğan bunu söylediğinde herkes alkışlamış çünkü iktisada yeni bir teori geliyor... Onu da denediler. Politika faizi dışında hiçbir faiz düşmedi.

Baktılar bu da tutmadı. Dolar yükselince ihracat patlayacak, üretim artacak. Yeni bir yol, yeni bir buluş... Yine alkışlar... Bir baktılar o da tutmadı. Türkiye ucuza satıp, pahalıya almaya başladı. Yine fatura garibana çıktı.

Bu sefer doları sabit tutmamız lazım dediler. Kur korumalı mevduat hesabı açalım dediler. Dolar 18'den 13'e kadar düştü. Mazotun, benzinin fiyatı hiç düşmedi. Türk Lirasını getirin, dövizinizi bozdurun, size faiz vereceğim bir de ayrıca kur artarsa onu vereceğim dedi. Böylece bankada yüksek dövizi olanlara devlet ayrıca bir vergi muafiyeti önerdi. Fakirden alıp, zengine verdi.

"Fiyat istikrarı sağlanmadı, enflasyon düşmedi, cari açık düşmedi"

Zamlar var, yağmur gibi. Ateş pahası, mutfaklar yanıyor. Onun üzerine dediler ki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz dediler. E, esnaf yüzde 8'den ödedi. Esnafın sırtından vergi indirimi yapıyorlar. Esnafa bir enflasyonla mücadele timi gönderiyorlar. Cezalar üst üste geliyor. Erdoğan'ın hadi ekonomiyi bilmez ama ticareti bileceğini düşünürdüm. Vallahi ticareti de bilmiyor. Yüzde 8'den almış yüzde 1'den satacaksın diyor. Fiyat istikrarından sorumlu olan kurum TCMB. Bu yetki alındı Merkez Bankası'ndan onun için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fiyat istikrarı sağlanmadı, enflasyon düşmedi, cari açık düşmedi. Devlet zırvalıklarla, saçmalıklarla yönetilemez. Akılla, bilgiyle, birikimle yöneteceksin.

6 liderin zirvesi

6 parti genel başkanı olarak buluştuk. 'Bunlar asla yan yana gelmez' diyorlardı. Yan yana geldik. Biz ayrı partileriz, programlarımız da ayrı. Neden bir araya geldik? Çünkü Türkiye'nin bir felakete sürüklendiğini 6 partinin genel başkanı da biliyor. Yaşanamaz bir Türkiye'nin ortaya çıktığını 6 partinin genel başkanı da görüyor. Gençlerin umutlarını yurt dışında aramak gibi bir tabloya sürüklendiğini 6 partinin genel başkanı da görüyor.

6 partinin genel başkanı Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi. 'Sorunları çözmemiz lazım' dediler. Çözemiyorlar, batırıyorlar. Türkiye'yi dilenci konumuna getirdiler. Türkiye'nin onurunu zedelediler. Düne kadar 'şerefsiz' dedikleri kişilere gidiyorlar el, ayak öpüyorlar. 6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmekte kararlı. Bu kararlılıkla bir araya geldik.

Bir araya geldik ve konuştuk. Bir bildirimiz oldu. Sırayla imzalarımızı attık ve kamuoyu ile paylaştık. Bütün vatandaşlarıma söylemek isterim. Asla umutsuzluğa kapılmayın. İyi ki bu ülkede muhalefet var deyin. İyi ki bu ülkede sağlıklı, tutarlı, ülkenin geleceğini düşünen muhalefet var deyin.

Bizler bütün baskılara, olumsuz koşullara, iftiralara, hakaretlere rağmen bir araya geldik. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi. Ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Muhalefet olarak elbette ki güzel şeyler yaptık. Emekliler bayramlarda ikramiye alıyorlarsa muhalefet olarak dayattık ve yapmak zorunda kaldılar. Elektrikte TRT payını kaldırmak zorunda kaldılar. Muhalefet olarak yaptık bunu. Sofranızda KDV iniyorsa o da muhalefetin gücüdür. Bütün olumsuz koşullara rağmen bunları yaptırıyorsak yarın iktidar olduğumuzda Türkiye nasıl bir cennete dönüşecek görün.

Biz bu güzel ülkeyi barış içinde yaşanan hale getireceğiz. O zaman demokrasi olacak. 6 lider olarak bir araya geldik biz bunları yapacağız. Panik içindeler, korkuyorlar biliyorum. Güzellikten, demokrasiden, özgürlükten korkulmaz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağız.

28 Şubat günü saat 13.30'da 6 lider buluşacağız. Demokrasiyi inşa edeceğiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle. Bozulan bütün çarkları düzelteceğiz. Devlette liyakati getireceğiz. Bunun sözünü verdik. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Sosyal politikalarımız güçlenecek. Adil bir düzeni getireceğiz."