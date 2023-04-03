Kılıçdaroğlu: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar olacak

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı “Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım.” paylaşımıyla emeklilere çağrıda bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal emeklinin bayram ikramiyesini asgari ücret kadar yapıyor. Kurban bayramında da Ramazan'dan kalan 6500 TL farkı da verecek.” ifadelerini kullandı.

Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum. pic.twitter.com/AhlWq6iZMS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 3, 2023

Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mecbur etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" ifadesiyle emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sevgili halkım, bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mecbur etti. Adına yaşamak denirse tabii.

Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleriyle ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün müfakatıydı. Şimdi emeklinin maaşı kiraya yetmiyor, torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye.

Güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız

Hatırlarsanız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık size iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. Güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız.

Bu bir. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi, asgari ücret kadar. Yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Çünkü bu Ramazan bayramı da buna dahildir. Hiç merak etmeyin iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak.

Parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler

Geriye dönük ödeme yapacağım. Bayram çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum. 'Parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler. Para var emekli kardeşim. Sana gelince yok diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım.

Göreve gelir gelmez yapacağımız düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailelerinize feda ettiğiniz şu kısa hayattan biraz da keyif alın istiyorum. Özetle emekli kardeşim, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal'i takip edin, bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak.”