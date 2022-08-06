Kılıçdaroğlu: En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, Mine Özerden’in annesi Halide Özerden ile tutuklu Çiğdem Mater’in doğum gününü kutladı.

Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum. pic.twitter.com/THNjZ6dYbJ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 6, 2022

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum.”