Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

26 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi genellikle milletvekillerimizin görüşünüz alıyoruz. Onları dinliyoruz. Enis Bey şu anda hapiste, haksız yere yatıyor. Gerçekten suçsuz yere yatıyor. Onun da görüşlerini almak istedim. Bu arada kendisini dinledim, görüşlerini aldım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun sağlığının ve moralinin iyi olduğunu ifade ederek, "Yeni bir kitap hazırlığını sürdürüyor. Kitap yazmada önemli aşama kaydettiğini de ifade etti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık." diye konuştu.