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Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomist değil 5’li çetenin tahsildarı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu.” sözleriyle ilgili, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun.” ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu.” sözlerine sert tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü, Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel iş birliği ile yapılan projelere yönelik eleştirileri ile ilgili soruya cevabında, "Hazine'den 1 kuruş para çıkmayan böyle dev yatırımlar için kalkıp da kredi alsanız, bu kredinin faiz hesabını yapın. Bu faiz hesabı acaba nereye varır? Bu faiz hesaplamasını yaptığınız zaman ona, o yıl yapacağınız ödemeyi buluyor mu? Bulmaz. Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti. Ama bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler çünkü SSK'da genel müdürken orayı batırdı." dedi.

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildari.”  ifadelerini kullandı.

 

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