Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3600 ek gösterge tartışmalarıyla ilgili olarak, 'Milyonlarca öğretmen 39 aydır Saray'ın sözünü bekliyor, Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden memurların 3600 ek gösterge konusuna ilişkin açıklama yaptı.
CHP lideri, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.
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