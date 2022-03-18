Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın imzaladığı ‘Bölge Sistemi’ tam bir garabettir

Polislerin şark görev süreleri ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişikliğe göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5306 sayılı Kararı ile emniyet mensuplarının il ve ilçelerdeki görev süreleri, ayrılan bölge sınıflandırmalarına göre yeniden belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yapılan değişikliğe sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın imzaladığı "Bölge Sistemi" tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan polisimize “Daha çok zorluğa katlanacaksın” diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!” ifadelerini kullandı.