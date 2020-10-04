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Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ın saldırısını şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ın saldırısını şiddetle kınıyorum
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."

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Kaynak: AA

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