Kılıçdaroğlu eşi ile birlikte KKTC'ye gitti: İsias Otel'de ölenlerin yakınlarıyla görüşecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İsias Otel'de ölenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere KKTC'ye gitti.

Kılıçdaroğlu, "Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere, Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" dedi.