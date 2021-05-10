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Kılıçdaroğlu: Esnafa bayramdan önce 2 gün izin verilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara bir çağrıda bulunarak bazı esnafın bayramdan önce 2 gün kontrollü olarak iş yerlerini açmasına izin verilmesini istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan hükümete 17 günlük kısıtlamayla faaliyetleri durdurulan, bazı esnafa bayram öncesinde iki gün faaliyetlerine devam etme izni verilmesini önerdi.

Kılıçdaroğlu, "İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeciler, kuaför ve berberler, çiçekçiler, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacılar, ayakkabıcılar, züccaciyeler, hediyelik eşya satanlar, oyuncakçılar ve şekerciler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
 

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