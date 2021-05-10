Kılıçdaroğlu: Esnafa bayramdan önce 2 gün izin verilsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara bir çağrıda bulunarak bazı esnafın bayramdan önce 2 gün kontrollü olarak iş yerlerini açmasına izin verilmesini istedi.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan hükümete 17 günlük kısıtlamayla faaliyetleri durdurulan, bazı esnafa bayram öncesinde iki gün faaliyetlerine devam etme izni verilmesini önerdi.
Kılıçdaroğlu, "İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeciler, kuaför ve berberler, çiçekçiler, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacılar, ayakkabıcılar, züccaciyeler, hediyelik eşya satanlar, oyuncakçılar ve şekerciler" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar...— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2021
- Kırtasiyeci
- Kuaför ve Berber
- Çiçekçi
- Tuhafiye, Konfeksiyon, Manifaturacı
- Ayakkabıcı
- Züccaciye, Hediyelik Eşya, Oyuncakçı
- Şekerci