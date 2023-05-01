Kılıçdaroğlu: Esnafı sahipsiz bırakmayacağız, Esnaf Bakanlığı kuracağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu, Zonguldak'ta konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Bütün köy okullarını açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız.

- Milyar dolarları dışarıya öde. Bu düzeni ters düz edeceğiz. Eskiden burası çalışanların üretenlerin başkentiydi. Emekli de geçinemiyor. 2015'te bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret verin dedim. Önce parayı nereden bulacaksın dediler. Sonra biner lira verdiler. Sözüm söz. Emekliye Kurban ve Ramazan Bayramlarında 15 bin lira parasını görecek. Bay Kemal sözünden dönmez.

- Devasa bir bütçemiz var. Herkese para var emekliye gelince nereden bulacaksın. 27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Onlar sanıyor ki Bay Kemal devleti bilmez. Devlet parti değildir. Devleti parti devletine dönüştürdüler.

- Her şeyi adalet üzerine inşa etmeyi düşünüyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri kendi ülkelerine yollayacağız.

- Bu milletin ahlakına erdemine güveniyorum. Artık bir değişime ihtiyaç var. 22 yıldır yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Bir kuru soğana ihtiyaç hale getirdiler. Mutfaklarda yangın var. Çocuk beslenme çantası olmadan okula gidicek. Suyunu, sütünü içicek ve tok karınla evine dönecek.

- O paraları bunun için getireceğim. Yatırım yapacağız. Para 5'li çetelere gidiyor. Sen 5'li çeteler için çalışırsın ben halk için çalışırım.

- Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnaf da terk etti. Esnaf kardeşi de unutmasın 5 bin işçi çalıştığında sende kazanacaksın. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız. Esnaf Bakanlığı da kuracağız.

- Bize milliyetçilik dersi verenlerin gerçek milliyetçi olması lazım. Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmayacağım.

- Bir Suriye tezkeresi vardı. Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'yi davet etme hakkı vardı. Kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bay Kemal buna evet der mi? Her şey çok güzel olacak.

- 85 milyonu barıştıracağım. Dünyanın en güzel ülkesinde huzur ve barış içinde yaşacağız. Gönlüm, yüreğim sizlerle beraberdir.