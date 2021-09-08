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Kılıçdaroğlu: Evlatlarımıza ithal ürün cenneti, bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var! İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hububat ve bakliyatta gümrük vergilerinin sıfırlanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

“Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var! Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız.”

 

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