Kılıçdaroğlu: EXO'cular, BTS'ciler, Black Pink'çiler, ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında, "Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.” açıklamasını yapmıştı.

Müzikle ilgili bu kısıtlamaya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu video mesajında şunları söyledi:

"Popçular, rockçılar, metalciler, rapçiler, hiphopçular, funkçılar, elektronikçiler, k-popçular, türkücüler, canım gençler bugün bir boomer çıktı, müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik, kalbinizin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk da yok. Peki biz ne yapacağız? Sizden tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp bu boomerı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Duydunuz mu beni EXO'cular, BTS'ciler? Black Pink'çiler? Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte 'bye bye' diyeceğiz. Sonra yine kapışırız, sorun değil."

“Boomer” ne demek?

İngilizce “Baby Boomer” ifadesi ile 1946-1964 yılları arasında doğan “Patlama Kuşağı” anlatılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan bir milyar bebekten dolayı bu kuşağa “Baby Boomers” kuşağı deniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26.2.1954 tarihinde doğdu.