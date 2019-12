Kılıçdaroğlu: EYT sorununu aile sigortası ile çözeceğiz

01 Aralık 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu'na açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi dışında iktidar olup da varlığını sürdüren hiçbir parti yok. Siyasi Partiler Yasası kimden kaldı bize. Darbecilerden, biz buna darbe hukuku diyoruz. Bütün yasaların darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. AB standartlarında demokrasi için hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmalıyız.

Neden bizim insanlarımız 3. sınıf bir demokrasiye mahkum ediliyor. Demokrasiden yana bütün güçlerin bir araya gelip bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Neden siyasal iktidar inşaat sektörünü kutsadı. Siyaseti hangi sektör, kim finanse ediyor?

Toplum neden yolsuzluklara duyarsız. Devlet başkanının yolsuzluklardan pay alması bile makul karşılanmaya ve bu konuda yazılar yazılmaya başlandı. Tank palet fabrikası satıldı mı, hayır. Kiralandı mı hayır. 25 yıllığına bedava verildi. 5 kuruş alınmadı. Müslümanız diyenler var, kul hakkı nedir kardeşim. Siyasetçi hesap vermeye gerek bile duymuyor. Hukuki alt yapısı büyük ölçüde oluşturuldu.

İnşaatta rantı yaratan büyük ölçüde kayıt dışılıktır. Tapu kayıtlarının yüzde 90’ı doğruyu yansıtmıyor. Sistem zaten kayıt dışı üzerine inşa edilmiş. Kayıt dışı çalışan bir kişinin geleceğini elinden alıyorsunuz. İstihdamda kayıt dışını önlemenin en iyi yolu sendikalaşmaktır.

Kimsenin can ve mal güvenliği yok dediğim için siz Türkiye’yi dünyaya ihbar ediyorunuz diyorlar evet yok. Siz hangi can ve mal güvenliğinden bahsedeceksiniz. Bu ülkede bağımsız yargı var mı. Senin sözcün aksini söylüyor zaten. Can ve mal güvenliğinin olmadığı ülkede biz yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz. Siyasi irade ranttan besleniyorsa doğal olarak o alan vergilenmez.

Eğitim kişiye sınıf atlatır. 4+4+4 sistemi geldi parlamentoya. Bu kanun teklifini veren 5 milletvekilinin hiç biri eğitimci değil, bir kişinin arzusu üzerine kanun teklifi verildi. Kendi çocuklarını eğitimde denek olarak kullanan tek ülkeyiz. Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız eğitim sistemini bozacaksınız, yapılan da bu. Eğitim sistemi şu anda tam bir felaket.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortası ile çözülecek. Daron Acemoğlu hocamız söyledi. Sosyal yardımların yapılmasında önce kaynak yaratmak gerek diye. Doğrudur. Aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz.

Asgari ücret 2020 TL. Açlık sınırının altında. Sendikaların biraya gelmesi bizim için çok değerli. Enflasyon kendisini açısından yüzde 22.58 olarak belirledi. O zaman asgari ücrete de en az yüzde 22.58 zam yapılması lazım ve bir de büyümeden pay verilmesi lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi.

Belki de tarihimizde ilk kez bütün kurumların katılımıyla yeni bir anayasayı yapmanın çalışmalarını başlatacağız. Hastane yaptın tamam kaça yaptın? Garantiler var, devletin cebinden milyarlar çıkıyor. Siyasetçinin hesap vermesi lazım. Siyasi ahlak yasasını çıkarabiliyorsak önemli bir adım atmış olacağız."