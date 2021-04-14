Kılıçdaroğlu: Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, '128 Milyar Dolar Nerede?' afişlerinin parti binalarından sökülmesiyle ilgili, "Özel Harekat polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize Recep Tayyip Erdoğan. Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP parti binalarına asılan "128 Milyar Dolar Nerede?" afişlerinin sökülmesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize Recep Tayyip Erdoğan. Mesele ne; 128 Milyar Dolar Nerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" ifadelerini kullandı.