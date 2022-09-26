Kılıçdaroğlu: Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından şehit edilen Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettiğini açıkladı.

Evden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"IŞİD canileri Mehmetçiklerimiz Sefter Taş ve Fethi Şahin'i şehit etti. Bugün Fethi Şahin’in ailesini ziyaret ettim. Bu olaya devlet suspus olmuştur. Peygamber Ocağı dediğimiz ordumuz suspus olmuştur. Erdoğan eleştirilmesin diye, şehadet kurumuna dahi ihanet edilmiştir.

Yandaş medya kuruluşları, Fethi Şahin'in IŞİD'e katıldığını bile yazmıştır. Şehit üzerinden pis algılar yapmışlardır. Saraydan her şey beklerim, onların paraları var, başka hiçbir şeyleri yok. Ama 1000 yıllık geleneği olan ordumuzdan açıkçası beklemezdim bunları.

Mehmetçiğimizi unutulmaya terk ettiler. Siyaseti her kuruma sokarsan, sonuç da tabii ki bu olur. Bu konuyla ilgili fikrim çok nettir, Allah nasip eder de iktidara gelirsek, iki aile ile de helalleşeceğiz.

Önce orada olanları netliğe kavuşturacağız. Kurulan ilişkiler ve bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu TBMM’de kuracağımız komisyonda ortaya çıkaracağız, sonra buna sebep olanlar bedelini ödeyecek.

En nihayetinde de devlet şehitlerimizin aileleriyle helalleşecek. Bir hedefim daha var, şehitlerimizin naaşlarını da bulup, topraklarımıza geri getirmek. Umarım o da nasip olur."