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Kılıçdaroğlu, Filiz Saraç'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu başkanlığı görevine seçilen avukat Filiz Saraç'ı kutladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Barosu seçimlerinde, İstanbul Barosu'na ilk kez bir kadın baro başkanı seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı seçilen Filiz Saraç'ı yürekten kutluyorum. Bu ülkeye adaleti hep beraber getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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