Kılıçdaroğlu: Gayriciddi tezkereler kabul edilemez

Kılıçdaroğlu, bugün Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada tezkerenin süresinin 2 yıla çıkarılmasını ve yabancı askerlere Türkiye'de görev verilmesini içeren maddeleri eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi: "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye “Hayır!” diyeceğiz."