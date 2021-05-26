Kılıçdaroğlu: Geç bunları kardeşim, sandığı getir sandığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sözlerine tepki göstererek seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile ‘bunlar daha iyi günler’ demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı! Hemen Seçim."

Akşener'den tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gelin hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler." sözleriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Akşener’in Erdoğan’a yanıtı şöyle:

"İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz.”