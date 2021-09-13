Kılıçdaroğlu: Gençler için ÖTV'yi sıfırlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "İlk 6 ayda, gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de 'Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir." notuyla videolu bir mesaj paylaştı.

İlk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir? pic.twitter.com/2OIpxarDuG — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2021

Kılıçdaroğlu, 9 Eylül günü Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoda şunları söyledi:

"Sıfır otomobil... Evet, genç ilk kez alıyorsa ÖTV'sini sıfırlayacağız. Elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek, yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler, dünyanın ÖTV'sini getiriyorsun; 'almayacaklar.' Aynı şartlarda Türkiye'ye de getireceğiz. Kazanacaklar, üretecekler, otomobilleri olacak ve gezecekler. Çünkü onların hayalleri bizim hedefimizdir. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız."